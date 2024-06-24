Дилеры начали продавать в России внедорожник Haval, похожий на Toyota Fortuner

В России дилеры Haval начали продажи внедорожника H5. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Один из таких автомобилей замечен в официальном автосалоне бренда в Москве.

«По словам менеджера по продажам, машины перевезены в Россию параллельным импортом. Очевидно, имеется в виду серый ввоз. Стоимость такого внедорожника 3,65 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилер готов продать этот или пригнать другой внедорожник из Китая. Но предупреждает, что с осени начнутся официальные продажи и базовая цена на Haval H5 шагнет сильно за 4 млн рублей.

Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner. Он получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый внедорожник Haval H5 предлагается с двумя двухлитровыми двигателями. Первый — бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй — 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. В России будет предлагаться бензиновая версия модели с форсированным до 249 л.с. мотором и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что выпуск кроссоверов Exeed на бывшем заводе Mercedes начнется в июле 2024 года.