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Стало известно, когда начнется выпуск кроссоверов Exeed на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье

«Ъ»: выпуск кроссоверов Exeed на бывшем заводе Mercedes начнется в июле

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники информации.

«Серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры», — говорится в сообщении.

По данным «Автостата», Exeed самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей, объем всего премиального сегмента в последний месяц вены 2024 года аналитики оценили в 11 тыс. машин.

До этого стало известно, что в мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тыс. кроссоверов, что на 70% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на рынке новых легковых автомобилей на машины этого сегмента пришлось 65%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

С января по май включительно российские покупатели приобрели 408,6 тыс. кроссоверов, что составило 69% от всех реализованных машин и оказалось на 96% выше прошлогоднего результата — 208 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что в Китае начали продавать кроссовер Chery Fengyun T6 с эффектом «парящей» крыши.

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