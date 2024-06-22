Сургутянка влетела в торговый центр на машине и попала на видео

В Сургуте женщина-водитель перепутала педали и въехала в торговый центр. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП ХМАО Югра. Инцидент сняли камеры.

Судя по видео, женщина вышла из машины для того, чтобы что-то передать подруге. В этот момент машина поехала. Владелица автомобиля успела заскочить в салон, но не смогла остановить машину. Более того, она начала ускоряться. В результате большой внедорожник сначала ударил припаркованный фургон, а затем въехал в здание торгового центра.

О том, пострадал ли кто -нибудь из посетителей торгового центра, не сообщается. О состоянии женщины-водителя также ничего неизвестно.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 35-летний солист Мариинского театра сломал ребра, врезавшись в автомобиль на электросамокате.

Отмечается, что прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клетки и переломы ребер. Певцу оказали помощь и отправили на домашнее лечение.

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