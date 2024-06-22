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В Новосибирске мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе жилого дома

Пассажир Lexus устроил стрельбу из автомата во дворе дома в Новосибирске

Пассажир внедорожника устроил стрельбу во дворе жилого дома на улице Кирова в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Судя по видео, к площадке с контейнерами для мусора подъехал автомобиль Lexus LX570. Когда мимо проходили три девушки, пассажир окликнул их и, поговорив, начал стрелять в воздух. От выстрелов сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Спустя несколько минут после стрельбы, женщину и мужчину, в руках которого был предмет, похожий на автомат Калашникова, засняла камера лифта.

По данным канала, жильцы позвонили в полицию, но результата это не принесло. Им ответили, что нужно ждать участкового.

До этого стало известно, что в Домодедово драгдилеры на велосипедах несколько раз выстрелили в полицейского и скрылись.

Капитан и майор МВД патрулировали лесополосу днем 5 июня в районе улицы Лунной. Они увидели двух подозрительных парней на велосипедах, которые, вероятно, раскидывали закладки по кустам. Когда им предложили добровольно сдать наркотики, велосипедист достал пистолет, выстрелил три раза в сотрудника, и затем оба скрылись с места преступления.

Полицейского доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями плеча и спины.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал на игравшего ребенка и пытался затащить его в машину.

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