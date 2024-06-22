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«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Granta и Niva Travel

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada. Об этом сообщает «Цена. Авто».

Так, седан Lada Granta в комплектации Comfort'24 Plus стал дороже на 50 тыс. рублей. Прибавка составила 4,1% к прежней цене. Лифтбэк Granta в версии Club'24 стал стоить на 30 тыс. рублей дороже (+2,3%).

Между тем, внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort'24 подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Но в комплектациях Black'24, KHL'24 и Luxe'24 автомобиль подорожал на 23 тыс. рублей (+1,5–1,6%).

До этого стало известно, что за три года «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Vesta почти в два раза.

Три года назад версия Comfort стоила 764,9 тыс. рублей. Через год ценник на автомобиль, оснащенный 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и МКП, поднялся до 896,9 тыс. рублей. Весной 2022 года автомобиль уже предлагали за 1,1 млн рублей. Спустя год рестайлинговую Vesta оценили в 1,3 млн рублей. К осени 2023-го модель подорожала до 1,4 млн рублей, а к концу года — до 1,5 млн рублей. Сегодня приобрести машину можно за 1,4 млн рублей без учета маркетинговых акций.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году.

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