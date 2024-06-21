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В России новый кроссовер Forthing будет дешевле ожидаемого

В России новый кроссовер Forthing T5 будут продавать за 1,9 млн рублей

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IXEN Motors Rus

В России стоимость нового китайского кроссовера Forthing T5 составит 1,9 млн рублей. Об этом сообщила компания-дистрибьютор Ixen Motors Rus.

По словам ее представителей, изначально модель собирались продавать за 2,3 млн рублей, но впоследствии было решено увеличить производство и снизить цены. Компании удалось сделать это за счет программ субсидирования. Старт продаж компания объявит позднее.

В России Forthing T5 будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 144 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Длина автомобиля составляет 4545 мм при колесной базе 2720 мм.

В комплектацию автомобиля войдут передние и боковые подушки безопасности, сиденья из экокожи, атмосферная подсветка, передние кресла с обогревом и электрорегулировками, панорамная крыша и люк с электроприводом.

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