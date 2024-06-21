Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП на границе с Россией

Пограничники Эстонии вечером 20 июня досрочно закрыли пограничный с Россией контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», расположенный между Нарвой и Ивангородом. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что такое решение было принято из-за большой очереди. Изначально к мосту пришли 500 человек, желающих попасть в Россию. Когда людей стало слишком много, КПП пришлось закрыть раньше времени.

По данным ERR, власти Эстонии решили досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения российско-эстонской границы, поскольку, по их словам, Россия якобы медленно проводила пограничный контроль». В этой связи эстонские пограничники начали пропускать через погранконтроль меньше людей, пытаясь регулировать пересечение границы на эстонской стороне.

При этом телерадиокомпания отмечает, что утром 21 июня еще до открытия у погранперехода уже сформировалась очередь, состоящая примерно из 1 тысячи человек.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине.