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Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП на границе с Россией

Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП «Нарва-1» из-за большой очереди

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Алексей Даничев/РИА Новости

Пограничники Эстонии вечером 20 июня досрочно закрыли пограничный с Россией контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», расположенный между Нарвой и Ивангородом. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что такое решение было принято из-за большой очереди. Изначально к мосту пришли 500 человек, желающих попасть в Россию. Когда людей стало слишком много, КПП пришлось закрыть раньше времени.

По данным ERR, власти Эстонии решили досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения российско-эстонской границы, поскольку, по их словам, Россия якобы медленно проводила пограничный контроль». В этой связи эстонские пограничники начали пропускать через погранконтроль меньше людей, пытаясь регулировать пересечение границы на эстонской стороне.

При этом телерадиокомпания отмечает, что утром 21 июня еще до открытия у погранперехода уже сформировалась очередь, состоящая примерно из 1 тысячи человек.

Ранее в Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине.

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