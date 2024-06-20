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У проданных в РФ внедорожников Bentley Bentayga выявили серьезную проблему

Bentley отзовет в РФ внедорожники Bentayga из-за бракованного бензонасоса

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Bentley

В России отзовут для ремонта премиальные внедорожники Bentley Bentayga. Об этом сообщает пресс-служба «Росстандарта».

«Причина отзыва транспортных средств: при определенных условиях эксплуатации автомобилей Bentley Bentayga W12, контакты электрических разъемов бензонасосов, расположенные в топливном баке, могут перегреваться. Перегрев контактов приводит к нарушению работы системы подачи топлива, вплоть до ее полного отказа и неожиданного обездвиживания автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего будет отозвано и проверено 473 автомобиля Bentley Bentayga, которые были проданы на территории России в период с 2017 по 2022 годы. На всех автомобилях будут проверены бензонасосы и в случае необходимости, заменены приводящие к нарушению работы системы детали. Новые компоненты не подвержены перегреву.

Дилеры оповестят владельцев автомобилей о необходимости приехать в сервис для проверки бензонасосов. Все работы будут проведены бесплатно.

До этого стало известно, что на «АвтоВАЗе» проводят сервисную кампанию из-за дефектов лакокрасочного покрытия бамперов автомобилей Lada Granta.

Так, при обращении владельца машины из-за отслоения краски на бампере, дилерский центр перекрасит бампер, по которому было заявлено несоответствие.

Ранее у Lada Vesta выявили проблему с программным обеспечением.

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