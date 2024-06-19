На рынок России выйдет новая китайская автокомпания

Компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

Автомобиль располагает 800-вольтовой тяговой батареей емкостью 82 кВтч, обеспечивающей запас хода 650 км. На «быстрой» зарядной станции запас энергии с 30 до 80% можно восполнить за 30 минут. Зарядную инфраструктуру для электромобилей планируется развивать на базе дилерских центров марки.

Среди оборудования новинки — доводчики дверей, система автоматической парковки, аудиосистема с 23 динамиками, панорамная крыша с функцией автоматического затемнения, а также адаптивный круиз-контроль. Цену нового седана в России автопроизводитель не раскрывает.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Zeekr запретил продавать в Россию автомобили.