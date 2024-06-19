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«Ветераны России» призвали запретить людям старше 70 лет садиться за руль

Глава «Ветеранов России» Резяпов: россиянам старше 70 лет водить машину нельзя

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Shutterstock/Lucigerma

В России необходимо ввести возрастное ограничение для водителей, запретив людям старше 70 лет садиться за руль. С такой инициативой выступило движение «Ветераны России», сообщает 360.ru.

«Движение «Ветераны России» предлагает разработать нормы, которые бы ограничили возраст водителей, например, запретив вождение для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Активист напомнил, что пока в России есть лишь нижний возрастной порог, призвав закрепить правилами также предельно допустимый возраст. У пожилых людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция, подчеркнул он. Для водителей в возрасте следует проводить более строгие медосмотры и выдавать им права не на 10, а на 5 лет, убежден он.

В качестве аргумента в пользу такой меры он привел недавнее ДТП в Петербурге, случившееся по вине 86-летнего водителя – он выехал на встречку и врезался в другую машину. Введение предельного возраста для водителей поможет избежать подобных аварий и в целом снизить количество ДТП, убеждены активисты.

Напомним, с подобной идеей уже выступали врачи, призывая запретить водить машину людям старше 75 лет. Они подчеркнули, что в преклонном возрасте в организме замедляются биологические процессы, из-за чего снижается скорость реакции на все происходящее вокруг даже в случае, если человек чувствует себя бодрым.

Россиянам ранее назвали самое безопасное место в автомобиле при ДТП.

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