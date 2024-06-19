В Чите шесть машин автошколы сгорели из-за подожженного тополиного пуха

В Чите сгорели шесть автомобилей, принадлежащих местной автошколе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. Причиной пожара стал подожженный тополиный пух.

«Вечером 18 июня на территории гаражного бокса, арендуемого автошколой, произошло возгорание автомобилей. Огнем уничтожены шесть отечественных транспортных средств. Сумма причиненного ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная версия возгорания — поджог тополиного пуха. Было установлено, что рядом с гаражами 12-летний школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса.

Полиция проводит проверку.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция остановила пикап, в кузове которого находились семь человек.