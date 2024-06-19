Импорт легковых машин в Россию из Японии упал почти на четверть

Япония в мае сократила поставки в Россию легковых автомобилей (одной из основных категорий в товарообороте двух стран) на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Кроме того, поставки в Россию запчастей к автомобилям в мае сократились на 8,3%, а поставки мотоциклов выросли на 18,1%. На легковые машины приходится 65,1% всего японского экспорта в РФ.

До этого стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, ввезенных в страну по официальным каналам, составили 126,4 тыс. штук. С учетом альтернативных каналов ввоза в России за месяц было продано 142,9 тыс. машин.

В Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин.