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Стало известно, какое наказание грозит виновнику ДТП в Благовещенске

Виновнику ДТП в Благовещенске грозит 15 лет лишения свободы

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Виновника ДТП в Благовещенске — Евгения Бакарюкина — могут приговорить к лишению свободы сроком на 15 лет. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Бакарюкину грозит до 15 лет лишения свободы по 264-й статье УК. На данный момент на него составили протокол по статье 12.8 КоАП за пьяную езду», — говорится в публикации.

До этого в сети появилось видео с водителем минивэна. На кадрах видно, что мужчина сидит в крови на газоне и не может ничего объяснить. Его окружили очевидцы, которые чуть не совершили над мужчиной самосуд. По их словам, водитель пьян. Виновника оперативно увезла полиция.

Всего жертвами аварии стали пять человек, среди них дети. Еще четыре человека получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее выяснилось, что сбивший детей в Благовещенске водитель значительно превысил скорость.

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