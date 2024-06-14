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Сбивший детей в Благовещенске водитель значительно превысил скорость

В Благовещенске водитель минивэна не справился с управлением и сбил пешеходов

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Телеграм-канал «Благовещенск №1»

Сбивший детей в Благовещенске водитель минивэна значительно превысил скорость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В момент ДТП водитель значительно превысил допустимую скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов», — объяснили причину трагедии в ведомствах.

В результате инцидента пострадали девять человек, большую часть которых спасти не удалось.

До этого виновник ДТП в Благовещенске попытался оправдаться, заявив, что у его машины отказали тормоза.

Также в сети появилось видео с водителем минивэна. На кадрах видно, что мужчина сидит в крови на газоне и не может ничего объяснить. Его окружили очевидцы, которые чуть не совершили над мужчиной самосуд. По их словам, водитель пьян. Виновника оперативно увезла полиция.

Ранее на Урале автомобиль ДПС протаранил байк с двумя детьми при погоне.

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