Виновник ДТП в Благовещенске, сбивший девятерых человек, попытался оправдаться

Виновник ДТП в Благовещенске — Евгений Бакарюкин — попытался сделать вид, что не виновен в аварии. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Водитель минивэна сначала пытался сделать вид, что ни при чем, а потом заявил, что якобы отказала педаль тормоза», — говорится в публикации.

До этого в сети появилось видео с водителем минивэна. На кадрах видно, что мужчина сидит в крови на газоне и не может ничего объяснить. Его окружили очевидцы, которые чуть не совершили над мужчиной самосуд. По их словам, водитель пьян. Виновника оперативно увезла полиция.

Всего жертвами аварии стали пять человек, среди них дети. Еще четыре человека получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в сети появилось видео с моментом ДТП в Благовещенске.