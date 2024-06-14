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На видео попал мужчина, который задавил девять пешеходов в Благовещенске

Появилось видео с водителем минивэна, который сбил 9 пешеходов в Благовещенске

В сети появилось видео с водителем минивэна, который сбил девятерых пешеходов в Благовещенске. Кадры опубликовал Telegram-канал «Благовещенск №1».

На кадрах видно, что мужчина сидит в крови на газоне и не может ничего объяснить. Его окружили очевидцы, которые чуть не совершили над мужчиной самосуд. По их словам, водитель пьян. Как пишет Life со ссылкой на Shot, виновника оперативно увезла полиция.

Всего жертвами аварии стали пять человек, среди них дети. Еще четыре человека получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее на видео попал момент жесткого наезда минивэна на пешеходов в Благовещенске.

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