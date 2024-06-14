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Дети погибли в результате ДТП в Благовещенске

Четверо детей погибли при наезде минивэна на пешеходов в Благовещенске

Четверо детей погибли в результате наезда минивэна на пешеходов в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Всего жертвами аварии стали пять человек. Еще четыре человека получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

В сообщении также говорится, что 59-летний водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автомобиль вылетел на пешеходов, которые шли по тротуару.

Также сообщалось, что в сети распространяется видео, на котором минивэн наезжает на группу пешеходов в Благовещенске.

В результате пострадавшие буквально подлетели в воздух от сильного удара.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина на автомобиле марки Nissan сбила 15-летнего молодого человека.

В результате пострадавший получил открытый перелом большеберцовой кости со смещением отломков.

Ранее мужчина избил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате.

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