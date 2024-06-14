Появилось видео с места взрыва Volvo высокопоставленного военного РФ

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал 112.

«Вадим Собесский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв», — говорится в публикации.

По предварительным данным, военный не пострадал. На место пожара приехали силовики и экстренные службы. Предполагается, что причиной взрыва стала неисправность в газовом оборудовании.

В начале июня машина с тремя россиянами подорвалась рядом с украинской границей. Отмечается, что семья из трех человек ехала на Chevrolet Lanos. Среди них был 15-летний подросток. Автомобиль подорвался на мине, которая просто лежала на дороге. Находившиеся в машине россияне получили ожоги и рваные раны, сейчас они находятся в больнице.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину в Белгородской области.