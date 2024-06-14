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Синоптик призвал перестроить дороги из-за риска нового суперливня

Синоптик Шувалов: российские дороги не справляются с суперливнями

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Shutterstock

Российские нормы строительства дорог не учитывают сверхсильные осадки, которые прошли накануне. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«Бьющие все мыслимые и немыслимые рекорды ливни начала июня просто возопиют о необходимости пересмотра строительных норм и правил. Они очень наглядно показали нам, что ливневка просто не рассчитана на такие водопады», — говорится в публикации.

Шувалов предупредил, что в ближайшее время суперливни должны вернуться и ударить по Москве с еще большей силой. Синоптик призвал не надеяться на удачу и вовремя адаптировать строительные нормы до наступления «вселенского потопа».

В четверг, 13 июня, Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее на видео попали водители, которые голыми руками чистили ливневки в Москве.

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