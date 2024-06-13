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В Москве руководительница люксового бутик-отеля протаранила автозак с заключенными

В центре Москвы топ-менеджер люксового бутик-отеля врезалась в автозак

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В центре Москвы коммерческий директор солнечногорского отеля Seneshal Дарья Дацина попала в ДТП, столкнувшись с автозаком, где находились заключенные. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«На 1-й Тверской-Ямской столкнулись газель-автозак и Mercedes-Benz», — отмечается в публикации.

В результате аварии пострадал один мужчина, ему оказывают медицинскую помощь. Остальных заключенных пересадили в другой автозак. О состоянии Дациной не сообщается.

Также 13 июня в городе Истре депутат Госдумы Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья. Полиция начала проверку.

Ранее очевидцы раскрыли новые подробности ДТП с Езубовым.

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