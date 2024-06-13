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Московских водителей предупредили о сильном граде

В Москве водителей предупредили о сильном граде

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Shutterstock

В Москве до вечера продлятся сильные осадки, столичным водителям посоветовали пересесть на метро. Такую рекомендацию дал Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, до вечера в Москве ожидаются сверхинтенсивные осадки с грозой и ветром. В некоторых районах возможен град», — говорится в публикации.

Водителей также призвали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим. В Дептрансе подчеркнули, что из-за непогоды возможны локальные задержки транспорта.

До этого москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные. По словам синоптиков, субтропическая воздушная масса, из-за которой в столице было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью – до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью – 15-17 градусов тепла.

Ранее появилось видео, как в Москве машины плавают в лужах-озерах после ливня.

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