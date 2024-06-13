Стало известно, почему снизились цены на популярные китайские авто в России

Снижение стоимости наиболее востребованных автомобилей из Китая обусловлено ростом предложений на вторичном рынке. Об этом сообщает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Основной предпосылкой для снижения стоимости китайских авто на вторичном рынке стало расширение ассортимента моделей из КНР благодаря увеличению их доли в сегменте новых автомобилей. Кроме того, специальные предложения от дилеров по покупке новых авто 2023 года выпуска стали стимулом для россиян обновлять имеющиеся у них авто китайского производства и покупать более свежие модели или представителей новых брендов, недавно появившихся на отечественном рынке», — сказал эксперт.

По итогам мая 5 моделей марок Geely, Chery и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Что касается прочих популярных марок, то отечественный вседорожник Lada Niva стал в мае стоить на 4% меньше, чем в апреле. Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta в мае подешевели на 2-3%.

До этого стало известно, что самыми надежными китайскими подержанными моделями являются Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. Кроме того, Changan CS35 и Geely Atlas Pro имеют высший балл по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, в рамках которого тестируется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок.

При выборе китайского подержанного автомобиля надо учитывать срок присутствия производителя на российском авторынке: наличие широкой сети сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании могут сменить названия в России.