Голый сибиряк разбил машину велосипедом и попал на видео

В Новосибирске мужчина без одежды сбросил велосипед с балкона 7 этажа и повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах, снятых очевидцами из соседнего дома, видно, что мужчина выносит на балкон велосипед и с силой бросает его вниз. Далее раздается звук удара. На фото с последствиями инцидента видно, что велосипед попал на припаркованный во дворе автомобиль Toyota Prius и повредил его. У машины оказался поврежден бампер и потрескался задний фонарь. У зеленого детского велосипеда от удара оторвалась передняя вилка с колесом.

По словам очевидцев, злоумышленник находился в неадекватном состоянии. В полицию по факту происшествия никто не обращался, уточняет sib.fm.

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