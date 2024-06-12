Евросоюз обложит пошлинами до 38% электромобили из Китая

Еврокомиссия с июля может ввести пошлины на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что она провела расследование в отношении электрокаров, импортируемых в Евросоюз из Китая, и нашла нарушения в виде «несправедливой» господдержки автопроизводителей китайскими властями.

В связи с этим уже с 4 июля в Европе могут быть введены импортные пошлины на китайские электрокары, они составят от 17 до 38% для разных автопроизводителей.

«Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин», — рассказал Схинас.

До этого стало известно, что введение пошлин на китайские электромобили готовят и власти США.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Solaris выпустил бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге.