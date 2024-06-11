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Названы семь способов получить скидку на автомобиль в дилерском центре

«За рулем»: дилер даст скидку на авто, если купить прошлогодний экземпляр

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Эксперт журнала «За рулем» рассказал, как получить скидку на автомобиль у дилера.

Так, можно приобрести выпущенный в прошлом году экземпляр автомобиля. Для дилера такая машина – менее ликвидна, чем новая, поэтому добиться от него скидки обычно трудностей не составит.

Кроме того, можно прийти к дилеру в конце месяца. У отдела продаж на эти временные сроки всегда есть план по реализации. Поэтому не исключено, что вам дадут скидку при покупке автомобиля.

Можно прийти в автосалон и сказать, что готовы приобрести автомобиль прямо сейчас. С таким посылом зачастую можно добиться небольшой скидки – от 20 до 50 тыс. рублей.

Еще один способ получения скидки на авто — купить неликвидную машину. У дилера всегда есть автомобили в комплектациях, которые неохотно разбирают.

Также можно ходить по дилерам и собирать коммерческие предложения. Затем бумагу с предложением показывать менеджеру другого салона. В этом случае можно получить скидку порядка 100 тыс. рублей.

В качестве скидки можно просить подарки. Зимние шины, страховку, дополнительный антикор или шумоизоляцию, тонировку.

Можно приурочить покупку к рестайлингу выбранной модели. Перед выходом модернизированной версии дилеры стремятся избавиться от прежних вариантов и охотно идут на скидки.

До этого были названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать. По словам автоэкспертов, «сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений». Они посоветовали отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

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