Названы четыре самых популярных автомобиля с пробегом в мае

По итогам мая список самых быстро продаваемых на «вторичке» автомобилей среди россиян возглавила марка Lada. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars. На нее приходится 15% от всех продаж в сегменте.

Вторую и третью строчки заняли Kia (12,6%) и Hyundai (10,5%). При этом в рамках модельного ряда рейтинг возглавили Kio Rio (5%), Hyundai Solaris (4,3%), Lada Granta и Lada Vesta (по 3,1%).

Также эксперты добавили, что на рынке «вторички» в мае наиболее популярны были автомобили стоимостью от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Чаще всего россияне покупали машины возрастом от 10 до 15 лет. Самые востребованные типы кузова — внедорожники и седаны.

До этого сообщалось, что самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9%. По итогам месяца упала стоимость пяти моделей Geely, Chery и Haval (— 5-9%). Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro.

«Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов чайна-каров во вторичном сегменте», — заявили эксперты.

Ранее была названа стоимость кроссовера Voyah Free с увеличенным запасом хода.