В России начались продажи нового пикапа Ambertruck калининградской сборки

В России начались продажи пикапа Ambertruck Work, собранного на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщила пресс-служба компании «ТД Комавто», официального дистрибьютора бренда.

На автомобиль установлена цена в 2,6 млн рублей, которая будет действовать до 31 июля 2024 года. Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Грузоподъемность пикапа — 872 кг, полная масса — 2820 кг. Он снабжен фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации.

В Китае этот автомобиль известен под маркой JMC Vigus. О создании марки Ambertruck «Автотор» сообщил в феврале 2024 года. Помимо пикапа, под ней в России продаются среднетоннажные грузовики.

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