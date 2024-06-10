Финны обвинили «АвтоВАЗ» в плагиате

В Финляндии журналисты обвинили российскую сторону в создании модели Lada Iskra по чертежам, которые импортировали из Renault. На публикацию финских автоэкспертов из Tekniikan Maailma (TM) обратило внимание издание «Деловой Петербург».

По данным ТМ, чертежи и другие проектные материалы могли быть заимствованы. На практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хетчбэком Dacia Logan прошлых лет.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Кроме того, стало известно, что «АвтоВАЗ» ускорит производство автомобилей Lada — с 25 секунд до 22 секунд. По словам Соколова, для подобного ускорения понадобится большой объем инвестиций. Он добавил, что в этом году компания собирается выпустить 3 тыс. Lada Aura. Дальнейший объем выпуска зависит от «нацеленности промышленной политики правительства нашей страны на поддержание тренда на локализацию российских автомобилей», подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» снимет с производства свою самую дешевую модель.