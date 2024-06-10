Штрафы за опасное вождение призвали привязать к стоимости автомобиля

Сумма штрафа за опасное вождение должна зависеть от стоимости автомобиля. Для владельцев авто премиум-класса она должна достигать 500 тыс. рублей, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Действующие сегодня санкции уже давно неактуальны, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, Правительство России поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Предполагается, что за это будет грозить от 3 тысяч до 5 тыс. рублей и лишение за повторное нарушение. По мнению автоэксперта, такие штрафы были актуальны семь лет назад. Он призвал привязать их к стоимости авто, предусмотреть конфискацию машины и введение уголовной ответственности.

«Самое главное, нужно привязать штраф к стоимости автомобиля», – подчеркнул Крохмаль.

Штраф в 5 тыс. рублей для автомобиля премиум-класса – такого, как Lamborghini – это, по мнению автоэксперта, «неадекватно». Владельцев таких машин за агрессивное вождение он призвал штрафовать на 300-500 тыс. рублей. Для владельцев обычных «классических» авто штраф нужно повысить до 50 тыс. рублей, считает Крохмаль. По его мнению, только такие меры могут действительно изменить ситуацию в лучшую сторону.

Рассматриваемый законопроект он назвал устаревшим, подчеркнув, что он не включает в себя шумовые эффекты, которые водители часто создают специально о время очень быстрой езды.

Ранее автоэксперты выступили против штрафов за опасное вождение.