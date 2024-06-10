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Фура врезалась в ворота армянской церкви на Кубани

На Кубани фура протаранила ворота Армянской апостольской церкви

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Телеграм-канал «Кубань 24»

В Краснодаре большегрузный автомобиль врезался в ворота храма Армянской апостольской церкви, сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

Инцидент произошел у храма на улице Яна Полуяна. На кадрах видно, что конструкция ворот получила сильные механические повреждения, вокруг автомобиля лежат обломки штукатурки и бетонные блоки. На месте ДТП находится автомобиль полиции.

По данным сервиса »Яндекс. Карты», на улице Яна Полуяна в Краснодаре находится церковь Сурб Ованес Аветаранич. О пострадавших в результате ДТП и его причинах не сообщается.

До этого в Башкирии молния ударила в обочину дороги перед движущимся автомобилем, разряд атмосферного электричества и облако дыма были зафиксированы видеорегистратором.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль на скорости влетел внутрь павильона на АЗС.

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