Россиянам объяснили, почему не следует заправляться Аи-95, если мотор рассчитан на Аи-92

В случае, если автомобиль рассчитан на заправку бензином Аи-92, его бессмысленно заправлять топливом с более высоким октановым числом, Аи-95 или Аи-98. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он посоветовал избегать заправки высокооктановым топливом старых автомобилей, которые на него не рассчитаны — например, Lada 20-летней или 30-летней давности.

«Мы понимаем, что двигатель на старом авто обладает низкой степенью сжатия. Он будет испытывать колоссальные нагрузки из-за работы на высокооктановом топливе. Поэтому вместо эффективности, экологичности и снижения расхода топлива, водитель получает более быстрый износ двигателя или нередко внушительный чек за ремонт агрегата», — сообщил Родионов.

По его словам, в России иногда получают высокооктановое топливо получают из бензина с меньшим октановым числом путем добавления присадок, и оно имеет с низкооктановым общий базовый состав. Необходимо заправлять автомобиль топливом с тем октановым числом, которое рекомендовано автопроизводителем, тогда двигатель машины будет работать без перебоев, указал Родионов.

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