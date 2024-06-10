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На МКАД частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком

Дептранс: в Москве частично перекрыли МКАД из-за ДТП с грузовиком

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Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 76 км МКАД (в районе съезда №76) грузовик опрокинулся на бок. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение ограничено до 3 полос из 6 и затруднено на 5 км», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В ведомстве рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

До этого стало известно, что утром 10 июня на севере Москвы загорелся автосалон.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался в автосалоне рядом с Бутырским рынком.

В МЧС уточнили, что сначала площадь пожара составила 50 квадратных метров, но, по последним данным, она достигла 200 «квадратов». При этом сведений о пострадавших не поступало. Позже выяснилось, что движение транспорта в районе Бутырского рынка в Москве перекрыто.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мотоцикл на большой скорости врезался в автомобиль и вспыхнул.

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