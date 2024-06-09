Назван самый распространенный кроссовер в Москве

Наиболее распространенным кроссовером, среди зарегистрированных в Москве, является Nissan X-Trail. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственный отчет о состоянии парка транспортных средств в России.

По состоянию на 1 января 2024 года в столице насчитывалось 59,5 тыс. автомобилей этой модели. На втором месте по распространенности в Москве находится Nissan Qashqai (56,9 тыс. автомобилей), на третьем месте — Volkswagen Tiguan с результатом 54,3 тыс. единиц.

За ним следуют Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander (52,3 и 45,7 тыс. машин соответственно).

Парк кроссоверов в Санкт-Петербурге отличается от московского: в Северной столице самым популярным оказался Volkswagen Tiguan с результатом 27,1 тыс. машин. За ним следуют Toyota RAV4 и Renault Duster (25,5 и 25,3 тыс. машин соответственно).

Ранее стало известно, что в России выставили на продажу 30-летние «Жигули» без пробега по цене новой Lada Vesta.