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Уралец напал на водителя с топором и протаранил его машину

На Урале мужчина напал на водителя с топором и протаранил его машину

В Миассе Челябинской области в ходе дорожного конфликта водитель напал на оппонента с топором, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» .

Конфликт произошел во дворе дома на улице Циолковского. Нетрезвый водитель подрезал другой автомобиль, после этого между водителями завязалась драка.

Нетрезвый водитель «Нивы» совершил ДТП с ВАЗ-2106 и уехал с места происшествия. Один из молодых людей, ехавших в «Жигулях» взял палку, а «Нивы» — схватился за топор, уточняет 74.ru.

Водителю и пассажиру «Жигулей» удалось повалить оппонента на землю, но за водителя «Нивы» вступился его сын. В итоге водитель «Нивы» протаранил «Жигули».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что «Нива» золотистого цвета задним ходом врезается в «Жигули» и выталкивает их к подъезду жилого дома. После этого «Нива» на большой скорости уезжает.

Очевидцы конфликта вызвали на место происшествия полицию. Сотрудники задержали участников драки и доставили в отдел. Проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки облили таксиста из перцового баллончика, не желая платить за проезд.

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