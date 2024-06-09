Двое неизвестных набросились на водителя Lexus в Новосибирске и попали на видео

В Новосибирске двое мужчин напали на водителя Lexus в дорожной пробке, подбежав к нему с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ 54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

Нападение произошло на улице Кошурникова. На кадрах с видеорегистратора видно, что из минивэна бежевого цвета выскочили водитель и пассажир, которые подбежали к красному Lexus, остановившемуся у светофора.

Они попытались проникнуть в салон, один из нападавших открыл левую дверь и попытался вытащить водителя из салона. Тот тронулся с места и протащил мужчину, уцепившегося за дверь, несколько метров. Второй мужчина отцепился от красного седана, как только он пришел в движение.

После того, как Lexus уехал, нападавший, прихрамывая, ушел с проезжей части на тротуар. О причинах конфликта и его последствиях не сообщается.

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