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В Москве появился в продаже 12-метровый лимузин Hummer по низкой цене

В Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer H2 всего за 900 тыс. рублей

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Авито

В продаже на одном из классифайдов появился 12-метровый лимузин Hummer H2, созданный на базе внедорожника. Соответствующее объявление было опубликовано на Avito.

Судя по описанию машины, ее выпустили в 2004 году, а пробег составляет 186 тыс. км. Всего у автомобиля было два владельца. Он оснащен 6-литровым мотором на 325 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом».

Отмечается, что лимузин собран таким образом, что в нем можно вставать в полный рост. Внутри — кресла красно-бежевого цвета, а на потолке нарисованы игральные карты. Судя по фотографиям, внутри машины довольно тесно. Приобрести модель предлагают за 899 тыс. рублей.

До этого на российском классифайде обнаружили объявление о продаже редкой гоночной машины Lada. Спорткар предлагали приобрести за 7,5 млн рублей. По словам продавца, пробег машины составляет 1 тыс. км. Мощность двигателя — 215 л.с. СМИ выяснили, что в объявлении речь шла о Lada Revolution в версии Supersport, которую выпустили в 2006 году. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 6,5 секунд, а его максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Ранее Kia объявила об отзыве своих машин из-за горящих сидений.

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