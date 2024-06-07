Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре надежных бизнес-седана по цене Lada Granta

«За рулем» назвал четыре больших седана с пробегом до 1,5 млн рублей

close
100%
Ford

На рынке России продаются четыре надежных бизнес-седана с пробегом по цене Lada Granta, то есть до 1,5 млн рублей. Об этих моделях рассказал эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

В первую очередь специалист посоветовал присмотреться к десятилетней Mazda 6. Внутри модель оснащена «автоматом» и надежным двухлитровым двигателем Skyactive. Однако у него может потеть лапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Также Виноградов посоветовал поменять ремень навесных агрегатов с роликами и приобрести оригинальные свечи зажигания.

За указанную стоимость можно найти более молодую Kia Optima четвертого поколения (ей будет 6-7 лет). Перед покупкой версии с двухлитровым двигателем на 150 л.с. лучше перестраховаться и осмотреть мотор эндоскопом из-за возможного разрушения нейтрализатора и его попадания в цилиндры. А вот у комплектации с 2,4-литровым мотором слабыми местами являются ТНВД и повышенный нагар на впускных клапанах.

Бизнес-седан Toyota Camry V50 2012-2013 годов выпуск также стоит в районе 1,5 млн рублей. Среди слабых мест — капот и крышка багажники, которые могут страдать коррозией. Автоэксперт посоветовал брать автомобиль с ремонтированным «автоматом».

В подборку также вошел седан Ford Mondeo, который устойчив к коррозии и оснащен надежным агрегатом на минимум 400 тыс. км. Среди минусов — каждые 100 тыс. км. нужно регулировать зазоры клапанов и каждые 50-60 тыс. км придется чистить блок дроссельной заслонки.

До этого автомобильный эксперт Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Renault Fluence в диапазоне 1-2 млн рублей.

Так, по его словам, за 1-2 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 6-10 лет с пробегом 100 тыс. километров. Все моторы атмосферные и хорошо нам знакомы. Машины с базовым мотором 1.6 (106 л. с.) продавались до 2014 года. Затем остались только ниссановские двигатели 1.6 (114 л. с.) и 2.0 (138 л. с.). Силовые агрегаты надежные, с ресурсом более 300 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали, как продлить срок службы двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами