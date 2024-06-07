Названы четыре надежных бизнес-седана по цене Lada Granta

На рынке России продаются четыре надежных бизнес-седана с пробегом по цене Lada Granta, то есть до 1,5 млн рублей. Об этих моделях рассказал эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

В первую очередь специалист посоветовал присмотреться к десятилетней Mazda 6. Внутри модель оснащена «автоматом» и надежным двухлитровым двигателем Skyactive. Однако у него может потеть лапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Также Виноградов посоветовал поменять ремень навесных агрегатов с роликами и приобрести оригинальные свечи зажигания.

За указанную стоимость можно найти более молодую Kia Optima четвертого поколения (ей будет 6-7 лет). Перед покупкой версии с двухлитровым двигателем на 150 л.с. лучше перестраховаться и осмотреть мотор эндоскопом из-за возможного разрушения нейтрализатора и его попадания в цилиндры. А вот у комплектации с 2,4-литровым мотором слабыми местами являются ТНВД и повышенный нагар на впускных клапанах.

Бизнес-седан Toyota Camry V50 2012-2013 годов выпуск также стоит в районе 1,5 млн рублей. Среди слабых мест — капот и крышка багажники, которые могут страдать коррозией. Автоэксперт посоветовал брать автомобиль с ремонтированным «автоматом».

В подборку также вошел седан Ford Mondeo, который устойчив к коррозии и оснащен надежным агрегатом на минимум 400 тыс. км. Среди минусов — каждые 100 тыс. км. нужно регулировать зазоры клапанов и каждые 50-60 тыс. км придется чистить блок дроссельной заслонки.

До этого автомобильный эксперт Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Renault Fluence в диапазоне 1-2 млн рублей.

Так, по его словам, за 1-2 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 6-10 лет с пробегом 100 тыс. километров. Все моторы атмосферные и хорошо нам знакомы. Машины с базовым мотором 1.6 (106 л. с.) продавались до 2014 года. Затем остались только ниссановские двигатели 1.6 (114 л. с.) и 2.0 (138 л. с.). Силовые агрегаты надежные, с ресурсом более 300 тыс. километров.

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