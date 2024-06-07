В Кемерове увеличилось число пострадавших после ДТП с двумя трамваями

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове увеличилось до 140. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК по Кемеровской области.

«В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина не выжил, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе. Трамвай на полной скорости врезался в другой трамвай. Несмотря на усилия медиков, одного из пострадавших спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В регионе действует горячая линия +7-923-030-51-01, по телефону которой родственники могут узнать о состоянии пострадавших.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

В апреле 2024 года трамвай прошел ежегодный технический осмотр.

Замглавы Минтранса Валентин Иванов заявил, что для предотвращения повторений подобных ситуаций, необходимо выяснить причины аварии.

Ранее в Домодедово драгдилеры на велосипедах обстреляли полицейских.