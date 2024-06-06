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В Волгограде жесткое ДТП с десятью машинами попало на видео

Появилось видео с ДТП, в которое попали десять автомобилей в Волгограде

В Волгограде произошло серьезное ДТП с участием десяти автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«В 14:37 час. напротив дома № 44 по пр. Университетский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10-и транспортных средств. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое граждан», — говорится в публикации.

По данным СМИ, пострадавших больше: в больницу увезли троих взрослых и 13-летнюю девочку.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Также 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе в результате ДТП с двумя трамваями пострадали 119 человек. После случившегося было заведено два уголовных дела. Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

Ранее отвалившееся колесо от лесовоза чудом не зацепило встречный Ford и попало на видео.

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