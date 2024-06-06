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Раскрыта точная дата перезапуска бывшего завода Volkswagen в Калуге

Губернатор Шапша: перезапуск бывшего завода Volkswagen состоится в июне 2024-го

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Depositphotos

Бывший завод Volkswagen, который расположен в Калуге, будет перезапущен в июне 2024 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Хорошие новости с ПМЭФ-2024 <...> Как и предполагали, перезапуск состоится уже в июне. С последующим наращиванием объемов производства. О модельном ряде и другие важные детали — позже», — сказал он.

Губернатор сделал объявление после переговоров с руководством AGR Automobile Group, владеющей заводом.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В сентябре 2023 года Владислав Шапша заявил, что все автозаводы в регионе будут запущены, предприятия начнут работать по своему профилю, без изменения вида деятельности.

6 июня 2024 ТАСС со ссылкой на губернатора сообщил, что бывший российский завод Volkswagen в Калуге заработает в 2024 году.

Ранее власти Херсонской области предложили новое название для дороги в Крым.

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ПМЭФ-2024
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