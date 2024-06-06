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Власти Херсонской области предложили новое название для дороги в Крым

Сальдо предложил назвать будущую дорогу в Крым по Арабатской стрелке «Таврия»

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил назвать будущую дорогу в Крым, проходящую от города Геническ по Арабатской стрелке, «Таврией». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Открытие ещё одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики. Предложил назвать новую дорогу «Таврия», — поделился Сальдо.

До этого президент России Владимир Путин поручил до 1 августа разработать идеи по улучшению транспорта в Крыму.

Особое внимание глава государства призвал уделить организации съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

25 мая в Крыму участок дороги «Саки-Евпатория» перекрыли из-за пожара.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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