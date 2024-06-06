Появилось видео, как убийцу скейтера в Москве увозят на карете скорой помощи

В сети распространяются видео с госпитализацией убийцы скейтера в Москве Андрея Д. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Ruptly.

«При задержании мужчина оказал сопротивление и был ранен. По данным СМИ, стрелявший — 35-летний мужчина», — говорится в публикации.

Отмечается, что убийца госпитализирован в тяжелом состоянии.

6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве неизвестный, одетый в черную маску, расстрелял 34-летнего проскейтера Константина Балишанского. Отмечалось, что стрелок использовал, предварительно, АКС-74У «Ксюха», а после происшествия скрылся во дворах. Спустя некоторое время силовики обезвредили предполагаемого убийцу.

Как писал Mash, преступником может быть коллега Балишанского, с которым они работали в компании Mediasystem Group. Журналисты утверждали, что у них произошел конфликт из-за девушки.

Ранее были названы возможные мотивы убийства мужчины на западе Москвы.