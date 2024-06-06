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В России появятся лифты в стиле автомобиля Путина

В РФ разработают лифты в стиле премиум-автомобилей Aurus

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В России компания Meteor Lift разработает лифты в стиле премиум-автомобилей Aurus. Производитель подписал соглашение с ФГУП «НАМИ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) для получения права на использование товарного знака Aurus Design, говорится в Telegram-канале института.

«Стороны намерены разработать новую линейку премиального дизайна лифтовых кабин Meteor Lift, которая получит название Aurus Design и будет применяться исключительно для строительных объектов класса премиум и люкс», — говорится в публикации.

В НАМИ добавили, что при создании лифтов будут применяться особенные методики. В результате должен получиться продукт, «не имеющий аналогов в нашей стране, который станет ориентиром для машиностроения в целом».

До этого, накануне ПМЭФ-2024, произошла авария с премиальным российским автомобилем Aurus Komendant. По данным СМИ, девушка на Mitsubishi не выдержала дистанцию и влетела в представительское авто у Апраксиного двора на Садовой. По словам очевидцев, Aurus за 46 млн рублей в ДТП визуально не пострадал. Инспекторы ГАИ оформили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербрге запустят производство автомобилей Aurus.

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ПМЭФ-2024
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