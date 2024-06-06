Бывший завод Mercedes будет выпускать автомобили Exeed под другим брендом

Бывший завод Mercedes-Benz, который находится в подмосковном Есипово, будет собирать автомобили под новым брендом Maxeed. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили», — рассказали они.

Ожидается, что объем производства составит 120 тыс. машин ежегодно.

На проходящем сейчас ПМЭФ-2024 на стенде Московской области показали машинокомплект и робота, который, судя по всему, собран из деталей машин Exeed (принадлежит Chery), отмечает издание.

До этого китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. В частности, компания закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщалось.

На российском рынке Chery предлагает автомобили под брендами Chery, Exeed и Omoda.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербрге запустят производство автомобилей Aurus.