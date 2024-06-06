Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший завод Mercedes будет выпускать автомобили Exeed под другим брендом

На бывшем заводе Mercedes будут выпускать авто под новым брендом Maxeed

close
100%
Depositphotos

Бывший завод Mercedes-Benz, который находится в подмосковном Есипово, будет собирать автомобили под новым брендом Maxeed. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили», — рассказали они.

Ожидается, что объем производства составит 120 тыс. машин ежегодно.

На проходящем сейчас ПМЭФ-2024 на стенде Московской области показали машинокомплект и робота, который, судя по всему, собран из деталей машин Exeed (принадлежит Chery), отмечает издание.

До этого китайский автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. В частности, компания закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщалось.

На российском рынке Chery предлагает автомобили под брендами Chery, Exeed и Omoda.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербрге запустят производство автомобилей Aurus.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами