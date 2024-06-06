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Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Renault Fluence

Автоэксперт Зиновьев: покупая Renault Fluence лучше отказаться от вариатора

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Shutterstock/Everyonephoto Studio

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Renault Fluence в диапазоне 1-2 млн рублей.

Так, по его словам, за 1-2 млн рублей это будет автомобиль в возрасте 6-10 лет с пробегом 100 тыс. километров. Все моторы атмосферные и хорошо нам знакомы. Машины с базовым мотором 1.6 (106 л. с.) продавались до 2014 года. Затем остались только ниссановские двигатели 1.6 (114 л. с.) и 2.0 (138 л. с.). Силовые агрегаты надежные, с ресурсом более 300 тыс. километров.

Классические автоматические коробки перестали ставить на модель после рестайлинга в 2013 году. Им на смену пришли вариаторы, их ресурс составляет 50-80 тыс. километров. Если необходимо больше ездить и меньше тратить на ремонт, оптимальна любая версия с МКП – механика у Renault надежная.

Ходовая хороша, кузов держится недурно. В салоне быстро изнашивается «экокожа» – тканевая отделка салона предпочтительнее.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам автомобили Lada Niva Travel с мультимедийной системой EnjoY Pro.

Рекомендованные розничные цены на комплектации Comfort MMC начинаются с отметки 1,46 млн рублей. Стоимость комплектации Travel Luxe MMC составит от 1,53 млн рублей. Новая мультимедиа устанавливается и в автомобилях в топ-комплектации с салоном из натуральной кожи. В таком исполнении рекомендованные розничные цены на Lada Niva Travel начинаются от 1,65 млн рублей.

Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил создать отечественную автомобильную платформу.

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