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Водителям рассказали, за какую надпись в удостоверении положен крупный штраф

«За рулем»: за пометку GCL в водительских правах грозит штраф до 15 тыс. рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

В водительском удостоверении может стоять отметка GCL, которая накладывает на автомобилиста дополнительные обязательства. Об этом рассказал редактор журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Раньше в документе у водителей с плохим зрением была отметка «очки обязательны». Сейчас же используется сокращение GCL (англ. – glasses or contact lenses), которое означает, что при управлении автомобилем необходимо использовать очки или контактные линзы», — пояснил автоэксперт.

В случае нарушения правила водитель получит штраф в размере 5-15 тыс. рублей. Также его отстранят от вождения до тех пор, пока он не выполнит обязательство. В связи с этим автомобиль могут отвезти на штрафстоянку.

До этого комиссия Мосгордумы вынесла положительное решение по законопроекту, который подразумевает введение штрафов для водителей, не оплачивающих проезд по платным региональным автодорогам. В МГД напомнили, что в столице есть два «платника» — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. Документ предлагает ввести штрафы за правонарушение в размере 3 тыс. рублей для физлиц и 10 тыс. рублей для юрлиц.

Ранее внука экс-главы Татарстана оштрафовали за глухую тонировку Rolls-Royce.

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