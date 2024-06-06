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Минтранс назвал две причины ДТП с трамваями в Кемерове

Минтранс: ДТП в Кемерове произошло из-за отказа техники или человеческого фактора

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incident_kemerovo_rf/VK

Авария с трамваями в Кемерове могла произойти по нескольким причинам. Таким мнением поделился замглавы Минтранса Валентин Иванов, пишет Life со ссылкой на Shot.

«Может быть, отказ технических средств, может быть, человеческая причина», — заявил он.

Он добавил, что пострадавшим в результате ДТП была оказана необходимая помощь. По словам Иванова, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, нужно выяснить точные причины аварии.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Трамвай врезался в другой на полной скорости.

По данным Минздрава, в аварии пострадали 90 человек.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Ранее люди, выпадающие из движущегося трамвая в Кемерове, попали на видео.

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