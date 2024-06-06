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Названа стоимость Lada Niva Travel с новой мультимедиа, Алисой и картами

Lada Niva Travel с новой мультимедиа и Алисой будет стоить 1,46 млн рублей

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ru.motor1.com

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам автомобили Lada Niva Travel с мультимедийной системой EnjoY Pro. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Цена машины — от 1,46 млн рублей.

«Рекомендованные розничные цены на комплектации Comfort MMC начинаются с отметки 1,46 млн рублей. Стоимость комплектации Travel Luxe MMC составит от 1,53 млн рублей. Новая мультимедиа устанавливается и в автомобилях в топ-комплектации с салоном из натуральной кожи. В таком исполнении рекомендованные розничные цены на Lada Niva Travel начинаются от 1,65 млн рублей», — говорится в сообщении.

Функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы - виртуального ассистента Яндекса, не отвлекаясь от дороги, что положительно влияет на безопасность. Для общения с ассистентом и разговора по телефону по громкой связи применяется новый двойной микрофон с шумоподавлением. Качественный звук аудиосистемы обеспечивает дополнительная пара динамиков.

Семидюймовый экран мультимедийной системы вместо резистивного стал емкостным. Процессор теперь выше по производительности в 10 раз, оперативная память увеличилась в восемь раз.

До этого «АвтоВАЗ», в рамках Петербургского международного экономического форума, представил концепт-кар электромобиля Lada e-Niva Travel.

Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной - 120 кВт. Запас хода - 175 км. Емкость батареи - 34 кВт. Зарядка от бытовой розетки - 12 часов, от трехфазной - 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен.

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