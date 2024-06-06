Названы сроки перезапуска работы бывшего российского завода Volkswagen

Перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») ведет работу по возобновлению производства на площадке бывшего завода Volkswagen. Ведется поиск новых поставщиков, способных обеспечить производственную линию необходимыми для производства компонентами, а также формирование длительных и защищенных от внешнего, в том числе санкционного, воздействия каналов поставок. Запуск производства планируется в 2024 году», — сказал он.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В сентябре 2023 года Владислав Шапша заявил, что все автозаводы в регионе будут запущены, предприятия начнут работать по своему профилю, без изменения вида деятельности.

Ранее сообщалось, что Бывший завод Bosch будет выпускать свечи зажигания из отечественного сырья.