Назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024

Новая Lada Iskra, которую представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), будет стоить до 1,2 млн рублей. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на презентации модели.

«По цене машина будет между Lada Vesta и Granta. Ориентироваться нужно примерно на 1,1-1,2 млн рублей», — говорится в публикации.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее стало известно, сколько «АвтоВАЗ» потратил денег на создание Lada Iskra.